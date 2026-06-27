FAST houdt voortvluchtige Belg (19) aan, verdacht van moord op Nederlander in Spanje

Het Belgische Fugitive Active Search Team (FASTBE) en de politie in Laarne hebben in samenwerking met de Nederlandse collega’s van FASTNL een 19-jarige moordverdachte aangehouden. 'De aanhouding vond plaats op donderdag 25 juni in het Belgische Laarne', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Liquidatie in Spanje

De 19-jarige, die geboren is in Gent, wordt verdacht van de moord op een Nederlander op 7 december 2024 in het Spaanse Fuengirola. Mogelijk was het 25-jarige slachtoffer niet het beoogde doelwit van de liquidatie.

In vrijheid gesteld

De verdachte was destijds 17 jaar oud. Na moord werd de verdachte al eerder aangehouden in België. In september 2025 werd hij overgeleverd aan Spanje. Omdat de maximale termijn van voorlopige hechtenis voor minderjarigen in Spanje verstreken was is verdachte eind vorig jaar door de Spaanse autoriteiten in vrijheid gesteld.

Overlevering

Op verzoek van de Spaanse autoriteiten wordt de verdachte verder vervolgd in Nederland, door het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Er is om overlevering van de verdachte gevraagd, wanneer dat gaat gebeuren is nog onbekend.