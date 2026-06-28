Rechtbank vraagt ontslag voor rechter die duizenden Woo-verzoeken deed

De president van de rechtbank Noord-Holland heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad gevraagd het ontslag te vorderen van de rechter die vorig jaar duizenden Wet open overheid (Woo) verzoeken deed bij Nederlandse gemeenten. Dit meldt de rechtbank Noord-Holland.

Verzoek formele vordering schorsing rechter

Daarnaast heeft hij de procureur-generaal gevraagd om de formele schorsing van de rechter te vorderen in afwachting van het onderzoek.

Artikel Follow The Money

De zaak kwam in april aan het licht door een artikel van Follow The Money. In een eerdere reactie stelde de rechtbank al de zaak hoog op te nemen. De rechter doet op dit moment geen zaken.

Hoge Raad

Rechters kunnen alleen worden ontslagen door de Hoge Raad- U verlaat Rechtspraak.nl, op vordering van de procureur-generaal. De rechtbank kan de Hoge Raad niet rechtstreeks om ontslag vragen, maar moet dan een verzoek doen aan de procureur-generaal om het ontslag te vorderen. Dat verzoek heeft de president nu ingediend, met daarbij een verzoek tot schorsing van de rechter in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Vervolg

Het is nu aan de procureur-generaal om te bepalen of hij de zaak voorlegt aan de Hoge Raad en welke maatregel hij daarbij vordert. Als de procureur-generaal een vordering heeft ingediend, neemt de Hoge Raad de zaak in behandeling.

De Hoge Raad kan afwijken van de vordering van de procureur-generaal. Ook kan de procureur-generaal besluiten de zaak helemaal niet voor te leggen aan de Hoge Raad. In dat geval kan ook geen ontslag volgen.

Zolang de procedure loopt doet de rechtbank geen inhoudelijke mededelingen over het ontslagverzoek.