Meisje (15) op fiets zwaargewond na aanrijding Amsterdam, bestuurder doorgereden

Een 15-jarig meisje is donderdagochtend 25 juni zwaargewond geraakt nadat zij werd aangereden door een auto. Dit meldt de politie.

Bestuurder doorgereden maar wel aangehouden

'De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van verlaten plaats ongeval. Opsporing Team Verkeer (OTV) doet onderzoek en zoekt getuigen', aldus de politie.

Meldingen auto met gebarsten voorruit

Even na 11.00 uur krijgt de politie meerdere meldingen van mensen die een auto met gebarsten voorruit hebben zien rijden. Het voertuig wordt enige tijd later leeg aangetroffen door de politie. Het slachtoffer is op dat moment met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Op de plaats van het ongeval wordt inmiddels onderzoek gedaan door zowel de Forensische Opsporing Veerkeer (FOV) als het OTV. Inmiddels zijn beelden van de plaats van het ongeval veiliggesteld maar zoekt de politie ook nog naar getuigen.