Doorzoeking woning in onderzoek naar sinds februari vermiste Trudy (75) uit Heiloo

Sinds vrijdag 20 of zaterdag 21 februari 2026 is de 75-jarige Trudy uit Heiloo vermist. 'In het onderzoek naar de vermissing van Trudy doet de politie op woensdag 24 juni opnieuw een doorzoeking in een woning aan de Gouwe Boom in Heiloo', zo meldt de politie vandaag.

Meerdere scenario’s onderzocht

'In de vermissingszaak onderzoekt de politie meerdere scenario’s. Daarbij wordt ook onderzocht of er sprake is van een misdrijf. Op dit moment ontbreekt ieder spoor van haar', aldus de politie.

Mogelijke getuigen

De politie komt graag spoedig in contact met mensen die over informatie of camerabeelden beschikken die het onderzoek naar de vermissing van Trudy kunnen helpen. Camerabeelden van 20 t/m 25 februari gericht op of met zicht op de openbare weg in de omgeving van Heiloo, Castricum, Bakkum en Limmen. Vul het tipformulier in of bel: 0800-6070. Anoniem via: 0800-7000.

Vermissing

Op zaterdag 21 februari 2026 is Trudy mogelijk naar winkelcentrum ‘’t Loo’ en winkelcentrum ‘Het Hoekstuk’ in Heiloo gegaan. Ze is eerder in Heiloo vastgelegd op camerabeeld. Trudy droeg toen een witte lange jas met capuchon en zandkleurige bontkraag, een spijkerrok en lichtkleurige/beige laarsjes.