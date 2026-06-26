Weekendweer: tropische hitte en kans op onweersbuien

Na een warme nacht loopt de temperatuur vrijdagochtend snel op. Eind van de ochtend is het in vrijwel het hele land 30 tot 34 graden. In de middag liggen de maxima tussen 32 graden aan zee en 39 graden in het zuidoosten. Heel lokaal kan de temperatuur oplopen tot 40 graden. Vanaf de middag ontstaan in het zuiden steeds meer stapelwolken en neemt de kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten toe. In de avond kunnen deze buien zich verder noordwaarts uitbreiden.

Zaterdag opnieuw heet

Ook zaterdag schijnt de zon volop en loopt de temperatuur snel op. De maxima variëren van 28 graden in de kustregio's tot 36 graden in het binnenland. In het oosten en zuidoosten kan het lokaal 38 graden worden. Later in de middag zorgt een zeewind in de kustprovincies voor enige verkoeling. In de loop van de dag neemt opnieuw de kans op regen- en onweersbuien toe. Deze kunnen lokaal gepaard gaan met hagel, veel regen in korte tijd en mogelijk windstoten.

Zondag geleidelijk minder heet

Zondag verloopt warm en broeierig. Voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 21 tot 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid ligt de gevoelstemperatuur hoger. In de loop van de dag trekken opnieuw stevige regen- en onweersbuien over het land en wordt de extreme hitte geleidelijk verdreven.

Nieuwe week minder warm

Na het weekend neemt de warmte af. Maandag wordt het nog van 24 tot 28 graden. Daarna liggen de maxima rond 23 graden. Verder wisselen zon, stapelwolken en af en toe een bui elkaar af.

Bron: Weeronline