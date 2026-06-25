Politie zoekt getuigen schietincident Entrepotbrug in Amsterdam

De politie is op zoek naar de schutter die afgelopen nacht rond 03.35 uur een man neerschoot aan de Entrepotbrug in Amsterdam. Dit meldt de politie vandaag.

Gewond slachtoffer nar ziekenhuis gebracht

'Na het schietincident sloeg de verdachte op de vlucht en werd het slachtoffer gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is dringend op zoek naar getuigen en beelden', aldus de politie.

Melding schietincident

In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 juni komt rond 03.35 uur de melding van het schietincident binnen. Agenten gaan direct ter plaatse en treffen het slachtoffer gewond aan. Ze verlenen direct eerste hulp, waarna ambulancepersoneel het slachtoffer aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoert. De verdachte slaat na het schietincident op de vlucht in de richting van de Borneolaan/Piet Heintunnel.

Forensische Opsporing

De recherche en Forensische opsporing doen onderzoek naar het schietincident en de toedracht. Het slachtoffer is bij zijn vlucht voor de verdachte in het water gesprongen. Mogelijk hebben getuigen het schietincident gezien of hebben zij beelden.