Man (19) gewond geraakt bij steekincident in Goes

Vrijdagavond heeft er een steekincident plaatsgevonden in de buurt van de Anthony Fokkerstraat in Goes. 'Hierbij is een man gewond geraakt. Er is al snel een verdachte aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Ziekenhuis

Bij het steekincident rond 19.00 uur is een 19-jarige man uit Goes gewond geraakt, hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Na het horen van getuigen werd al vrij snel duidelijk wie de verdachte kon zijn en heeft onder meer een politiehond meegezocht naar de verdachte. Rond 21.30 uur is een 19-jarige man uit Goes aangehouden, zijn rol wordt verder onderzocht.

Conflict

Aanleiding van het steekincident was mogelijk een conflict wat eerder op de dag al had gespeeld. Dit wordt uiteraard nog verder onderzocht.