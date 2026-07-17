Verdachte minderjarige aangehouden na steekincident

De politie heeft 17 juli een verdachte aangehouden na een steekincident aan de Kuijerdamseweg in scharredijke. Een persoon raakte hierbij gewond. De politie doet onderzoek.

Rond 02.30 uur kwam een melding binnen van een steekincident. Agenten gingen direct ter plaatse en troffen een gewonde minderjarige jongen uit Ridderkerk. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De beveiliging van de camping heeft de verdachte apart gezet, waardoor agenten hem direct konden aangehouden. Het gaat om een minderjarige jongen uit Meerssen.

Het onderzoek

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd door onder andere getuigen en de verdachte te verhoren, camerabeelden te bekijken en sporenonderzoek te doen.