Zeeuws ring- en sjezenrijden opgenomen in Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

De Zeeuwse Ringrijders Vereniging (ZRV) heeft met het ring- en sjezenrijden een plaats gekregen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, beheerd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Op donderdag 9 juli 2026 feliciteert gedeputeerde Harry van der Maas, op uitnodiging van Erfgoed Zeeland, de ZRV om 11.30 uur op het Abdijplein met deze erkenning tijdens de eerste Folkloristische Dag van dit jaar in Middelburg.

Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een groeiend en open overzicht van tradities, festiviteiten, ambachten, rituelen, gebruiken en andere culturele praktijken in Nederland. De Inventaris bevat inmiddels meer dan 400 vormen van dit immaterieel erfgoed. De opname van het ring- en sjezenrijden in de Inventaris laat zien dat deze Zeeuwse traditie springlevend is en wordt gedragen door betrokken gemeenschappen.

Jan-Willem Poppe, voorzitter van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging: “Voor ons is ringrijden altijd iets wat we gewoon doen. Door de opname in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland zijn we gaan inzien dat ringrijden veel meer is dan een sport of culturele traditie. Het gaat niet alleen om het steken van de ring, maar vooral om de saamhorigheid, het plezier en de passie die generaties samenbrengen. Diezelfde passie en toewijding steken we ook in alles wat achter de schermen gebeurt. Dat maakt deze vereniging zo waardevol.”

Ring- en sjezenrijden

Het Zeeuwse ringrijden is een volkssport die van oudsher vooral op Walcheren en delen van Zuid-Beveland wordt beoefend. De sport brengt mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samen en verbindt hen met het paard, de regio en een gedeelde geschiedenis. Bij het sjezenrijden wordt de ring gestoken vanuit een tweewielige sjees, getrokken door een dravend paard, met een koetsier en ringsteker in traditionele Walcherse klederdracht.

De oudste bronnen over ringrijden dateren uit de late zeventiende eeuw, maar de oorsprong gaat waarschijnlijk nog verder terug tot de middeleeuwen. Sinds de oprichting van de ZRV in 1950 heeft het ringrijden zich ontwikkeld tot een georganiseerde sport, gedragen door dorpsverenigingen, rijders en vrijwilligers. In 2025 vierde de vereniging haar 75-jarig bestaan.

Erfgoed Zeeland

Erfgoed Zeeland ondersteunt erfgoedgemeenschappen bij de opname van culturele praktijken in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland van KIEN. In nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties, erfgoedgemeenschappen en andere partners werkt de organisatie aan het behoud, de ontwikkeling en de overdracht van zowel materieel als immaterieel erfgoed. Daarmee blijft het Zeeuwse erfgoed levend en relevant voor huidige en toekomstige generaties

