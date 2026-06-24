Update: Verdachte (19) inrijden op leerlingen schoolkamp Zeeland langer vast

De aanhouding en inverzekeringstelling van de verdachte van een ernstig verkeersongeval op de N290 in Vogelwaarde is vandaag juridisch getoetst en de rechter-commissaris heeft deze akkoord bevonden. 'Dit houdt in dat de verdachte langer vast blijft zitten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Leerlingen op schoolkamp aangereden

De 19-jarige man uit de gemeente Hulst, die ervan wordt verdacht donderdag 11 juni een ernstig verkeersongeval te hebben veroorzaakt waarbij vier doden zijn te betreuren, blijft langer vast zitten. Zowel de aanhouding als de inverzekeringstelling van de verdachte zijn vanochtend juridisch getoetst door de rechter-commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die heeft deze akkoord bevonden.

N290 Vogelwaarde

De verdachte is de bestuurder van het voertuig dat donderdagmiddag 11 juni in aanrijding kwam met een groep fietsers op de N290 bij Vogelwaarde. Hierbij is een volwassene en zijn drie kinderen om het leven gekomen. Tevens zijn er meerdere kinderen gewond geraakt bij het ongeval. Het onderzoek naar de toedracht is breed opgezet en zal enige tijd in beslag gaan nemen.

Voorgeleiding

Afhankelijk van de resultaten van het eerste onderzoek wordt begin volgende week besloten of de verdachte wordt voorgeleid voor de rechter-commissaris en zo ja, op grond van welke feiten.

In verband met het onderzoek en de privacy van de betrokkenen worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan over de stand van zaken in het onderzoek.

Update 15 juni 2026:

De verdachte wordt dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris vanwege zijn strafrechtelijke betrokkenheid bij het ongeval.

Update 16 juni 2026:

De verdachte is dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Die heeft besloten dat hij 14 dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de verdachte ervan dat hij het dodelijke verkeersongeval heeft veroorzaakt. De strafrechtelijke verdenking op grond waarvan het OM de verdachte heeft voorgeleid is overtreding van artikel 6WVW (Wegenverkeerswet). Dit houdt in dat de man ervan verdacht wordt dat hij schuldig is aan het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood en zwaar lichamelijk letsel van een ander tot gevolg.

Update 23 juni:

De verdachte blijft 30 dagen langer vastzitten. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant vandaag beslist.