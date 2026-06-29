CBS: Nederland is het meest afhankelijk van energie uit VS

Nederland is voor energie tussen 2015 en 2025 afhankelijker geworden van aardolie en aardgas uit de Verenigde Staten. Dit meldt het CBS vandaag.

Steeds minder afhankelijk van Rusland

In 2025 is die afhankelijkheid 24 procent. Daarmee is de afhankelijkheid van de VS het grootst. Nederland werd juist steeds minder afhankelijk van Rusland, dit zakte in 2025 tot onder de 3 procent. In totaal is Nederland in 2025 voor 77 procent afhankelijk van het buitenland voor energie. Ook de Europese Unie is afhankelijker van de VS en minder van Rusland. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Sinds 2014 minder aardgas uit het Groningenveld

De Nederlandse energieafhankelijkheid van het buitenland steeg tussen 2015 en 2025 geleidelijk van 70 procent tot 77 procent. De overige 23 procent van de energie komt uit Nederland. Deze stijging van de energieafhankelijkheid komt vooral doordat er sinds 2014 steeds minder aardgas uit het Groningenveld wordt gewonnen. Sinds oktober 2023 is de gaswinning in Groningen helemaal gestopt. Doordat de winning van hernieuwbare energie is toegenomen, is de energieafhankelijkheid niet nog sterker gestegen.

Invoer uit Rusland sterk gedaald na inval in Oekraïne

De invoer uit Rusland is sterk gedaald vanaf de inval in Oekraïne, van 21 procent in 2021 naar 3 procent in 2025. De afhankelijkheid van de Verenigde Staten nam toe van 3 procent in 2015 tot 24 procent in 2025. De afhankelijkheid van Noorwegen schommelt rond de 15 procent.

Meeste olie uit de VS

In 2025 is het Nederlandse energieverbruik voor 37 procent afhankelijk van olie uit het buitenland. Vanaf 2015 stijgt de invoer van aardolie uit de Verenigde Staten. Deze stijging valt samen met een sterke toename van oliewinning en -export in de VS.

De invoer van olie uit Rusland daalde vooral in 2022 en 2023. In plaats daarvan is er in 2025 meer aardolie uit andere landen ingevoerd, waarbij na de VS het meeste uit Noorwegen, Kazachstan en het Verenigd Koninkrijk komt. In 2025 kwam 5 procent van de olie uit Kazachstan, terwijl dit tussen 2015 en 2022 nog onder de 1 procent lag.