Bouw tijdelijk AZC in Nuenen mag doorgaan van rechter

De bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) in Nuenen mag gewoon doorgaan. 'Ook mogen er asielzoekers worden ondergebracht. De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft hier in een spoedprocedure het verzoek van een omwonende af om de bouw stil te leggen en bewoning te voorkomen', zo meldt de rechtbank Oost-Brabant.

Vergunning voor COA van gemeente

Het COA kreeg van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten een vergunning voor het realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan de Pastoorsmast in Nuenen. De woningen moeten in augustus a.s. in gebruik worden genomen. Een omwonende is het hiermee niet eens en stapte naar de rechter. Zijn beroep (en dat van anderen) wordt op een later moment in een bodemprocedure bij deze rechtbank behandeld. De omwonende wilde in de tussentijd met een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter de bouw laten stilleggen en voorkomen dat het AZC in gebruik wordt genomen.

Zorgen over gevolgen sociale veiligheid

De omwonende maakt zich met name zorgen over de gevolgen van de sociale veiligheid door de komst van het AZC. De voorzieningenrechter kan de bouw alleen stopleggen als er een evident onrechtmatig besluit zou zijn genomen door de gemeente bij het verstrekken van de vergunning. Dat is niet het geval. Er is niet gebleken dat de sociale veiligheid onvoldoende bestuursrechtelijk geborgd is in de vergunning. Er is een veiligheidsplan en er zijn afspraken over een omwonendenoverleg. Ook heeft de gemeente aangegeven dat zij zal optreden tegen eventuele overlast.

Probleem met opvangcapaciteit

Hoewel het belang van de omwonende begrijpelijk is, weegt het belang van de vergunde tijdelijke opvanglocatie in dit geval zwaarder. De problematiek rondom de opvangcapaciteit in Nederland voor asielzoekers is zeer actueel en de nood is hoog. Het is dus van belang dat dit nieuwe AZC in gebruik kan worden genomen.

De voorzieningenrechter wijst het verzoek van de omwonenden daarom af. Dit betekent dat de bouw van het AZC mag worden voortgezet en dat het in gebruik mag worden genomen.