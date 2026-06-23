Vijf jongeren aangehouden in onderzoek Roosendaalse drugshandel

De politie heeft op 8 en 9 juni 2026 vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar drugshandel in Roosendaal. Zij worden verdacht van de handel in harddrugs en/of de betrokkenheid hierbij.

De politie startte het onderzoek nadat er anonieme tips waren binnengekomen over drugsdeals. Het onderzoek leidde naar vijf verdachten. Zij werden op maandag 8 en dinsdag 9 juni aangehouden. Het gaat om vier jongeren van 17 jaar en een 19-jarige verdachte, ze komen alle vijf uit Roosendaal. De politie heeft tijdens de zoekingen op de huisadressen van de verdachten drugs, contant geld en gegevensdragers in beslag genomen. De verdachten werden in verzekering gesteld en voorgeleid aan de rechter-commissaris. Vier verdachten zijn inmiddels vrijgelaten maar blijven wel verdachten, de 19-jarige verdachte zit nog vast. Het onderzoek gaat verder.