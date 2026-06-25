Watergevecht mondt uit in vechtpartij

De politie heeft op 24 juni twee verdachten aangehouden na een grote vechtpartij op een terrein aan de Molendreef in het Brabantse Schijf. 'Daarbij raakten twee personen gewond', zo meldt de politie vandaag.

Watergevecht

De avond begon met een watergevecht, maar rond 21.00 uur sloeg dit om in een vechtpartij waarbij tientallen personen betrokken waren. Twee personen raakten gewond, onder wie één slachtoffer met steekwonden.

Ziekenhuis

Dit slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een 37-jarige man van wie de woon- of verblijfplaats onbekend is. Een 32-jarige man raakte eveneens gewond. Ook van hem is de woon- of verblijfplaats onbekend.

Twee aanhoudingen

De politie heeft in totaal twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man en een 22-jarige man, beiden met onbekende woon- of verblijfplaats. Zij zijn aangehouden op verdenking van respectievelijk het toebrengen van steekwonden en mishandeling. Het onderzoek naar de exacte toedracht van de vechtpartij loopt nog. Verdachten en getuigen worden gehoord.