Politie haalt meerdere overtreders van de weg tijdens controle

De politie hield zaterdag 13 juni 2026 tussen 15.00 uur en 22.00 uur een verkeerscontrole op de Bredaseweg. Tijdens de controle werden honderden automobilisten gecontroleerd op rijden onder invloed en de technische staat van hun voertuigen. Dit soort controles worden uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Tijdens de controle nam de politie 516 blaastesten af. In Nederland wordt alcohol in het verkeer gemeten in UGL (microgram alcohol per liter uitgeademde lucht). Voor ervaren bestuurders is de grens 220 UGL, voor beginnende bestuurders is de grens 88 UGL. Rijden boven deze grens is strafbaar en kan leiden tot een boete of het innemen van het rijbewijs. Een bestuurder reed onder invloed van alcohol (690 UGL). Zijn rijbewijs is ingevorderd. Een andere bestuurder reed onder invloed van alcohol (155 UGL), dit is onder de wettelijke grens en leidt niet tot vervolging.

Resultaten verkeerscontrole

Tijdens de verkeerscontrole werden er vier bestuurders betrapt op rijden onder invloed van drugs. Een andere bestuurder, die werd verdacht van rijden onder invloed, weigerde mee te werken aan een bloedonderzoek. Zijn rijbewijs werd direct ingevorderd en ook zijn voertuig is in beslag genomen.

Daarnaast bleek dat niet iedereen de verkeersregels even serieus nam. Een bestuurder reed zonder rijbewijs en zes automobilisten droegen geen gordel. Ook werd een bestuurder betrapt op het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur, terwijl drie fietsers tijdens het fietsen hun telefoon gebruikten. Op technisch vlak werden eveneens meerdere overtredingen vastgesteld. Drie voertuigen bleken een te hoge constructiesnelheid te hebben, waarvoor een zogenaamde WOK-melding werd opgemaakt. Verder reden voertuigen rond met folie op de verlichting en zelfs op de voorruit, werd een aanhangwagen met een gladde band aangetroffen en bleek een kinderzitje niet goed vastgemaakt. Ook trof de politie een gestolen fiets aan. Daarnaast werden de kentekenplaten van een voertuig met een ongeldig exportkenteken in beslag genomen en kreeg de bestuurder een proces-verbaal.

Toezicht op taxivervoer

Samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werden er ook taxi’s gecontroleerd. Ook hier bleek niet alles in orde te zijn. Drie chauffeurs kregen onder andere een proces-verbaal voor het gebruiken van een verkeerde kaart en het ontbreken van een ritregistratie en een taxichauffeur had 17 overtredingen van de arbeidstijdenwet. Ook meldde een chauffeur zich aan bij een verkeerde onderneming in de boordcomputer.

Snelheid

Een radarvoertuig heeft tijdens de controle 5 snelheidsovertredingen gemeten op de Bredaseweg. Tijdens de aanrijdroute naar de controle is op de A58 bij Etten-Leur werd nog een motorrijder staande gehouden. Deze reed 155 km/u. Zijn rijbewijs is ingevorderd.