Hitteplan niet meer actief vanaf 29 juni

Vanaf maandag 29 juni 2026 is het Nationaal Hitteplan niet meer actief in het hele land. Het KNMI en het RIVM blijven uiteraard alert op nieuwe periodes van hitte.

Het Nationaal Hitteplan was actief sinds donderdag 18 juni 2026. Met het Nationaal Hitteplan informeert het RIVM organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte. Zij kunnen daar rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen. Zo helpen zij ongemakken en gezondheidsproblemen verminderen en waar mogelijk voorkomen.