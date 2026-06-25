KNMI: Grote kans op natuurbranden

Voor een groot deel van het land geldt ondertussen fase 2 voor natuurbranden. Fase 2 wordt ingesteld wanneer het langere tijd droog is in de natuur en het risico op brand duidelijk groter is. Bij fase 1 is het gevaar voor natuurbranden normaal en geldt vooral dat iedereen voorzichtig moet zijn.

Het weer heeft grote invloed op het ontstaan en de verspreiding van natuurbranden. Hoge temperaturen en lage relatieve vochtigheden zorgen dat er snel veel brandbaar materiaal beschikbaar komt. Wind brengt extra zuurstof naar een brand en verspreidt de brand sneller.

Met name in het westen van het land is het neerslagtekort, het verschil tussen de hoeveelheid verdamping en de neerslag op dit moment groot. Daarbovenop komt nu een hittegolf, waardoor de verdamping sterk toeneemt en de natuur nog sneller uitdroogt.

Door klimaatverandering stijgt de temperatuur en neemt de kans op droogte, zowel in de lente als in de zomer toe. Er worden meer natuurbranden verwacht die daarnaast sneller en intenser kunnen branden. Hierdoor worden ze ook moeilijker te bestrijden door de hulpdiensten en kunnen ze een grotere impact hebben op natuur en maatschappij. Het natuurbrandrisico neemt in Nederland dus toe.