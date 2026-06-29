Zwaargewonde steekincident Haarlemmerplein Amsterdam

'We kregen maandag 29 juni 2026 rond 14.50 uur een melding van een steekincident bij de oversteekplaats nabij het Haarlemmerplein', zo meldt de politie vandaag.

Verdachte aangehouden

'Meerdere eenheden en de recherche kwamen ter plaatse. Door goed samenwerken konden we snel de verdachte aanhouden', aldus de politie.

Zwaargewonde naar ziekenhuis gebracht

De verdachte betreft een 57-jarige man uit Amsterdam. Bij het incident is één persoon zwaargewond geraakt. Dit slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is ter plaatse en verricht onderzoek.