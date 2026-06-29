Extra bevoegdheid om drones te bestrijden rondom zwaar beveiligde gevangenissen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) krijgt per 1 juli 2026 een wettelijke bevoegdheid om drones en andere onbemande voertuigen te verstoren of uit te schakelen als zij een directe bedreiging vormen voor de veiligheid van extra beveiligde gevangenissen. Het gaat om drones die bijvoorbeeld drugs, telefoons of wapens proberen af te leveren, maar ook om situaties waarin sprake is van een risico op ontsnappingen of andere ernstige veiligheidsincidenten. Met deze maatregel zet het kabinet een belangrijke stap in de aanpak van contrabande en voortgezet crimineel handelen vanuit detentie en wordt de veiligheid van personeel, gedetineerden, bezoekers en de samenleving verder vergroot.

Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid): “Criminelen zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om verboden spullen gevangenissen binnen te krijgen. Drones vormen daarbij een groot risico. Met deze nieuwe bevoegdheid voor DJI kan sneller worden opgetreden tegen pogingen om drugs, telefoons of wapens af te leveren. Dat is belangrijk om de veiligheid binnen gevangenissen te beschermen en voortgezet crimineel handelen vanuit detentie tegen te gaan.”

Met de wijziging van de ‘Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen’ kan DJI straks zelf ingrijpen op het terrein van de Penitentiaire Inrichting (PI). Tot nu toe was DJI hiervoor afhankelijk van andere partijen, zoals de politie. Daardoor kon niet altijd direct worden opgetreden. De nieuwe bevoegdheid geldt alleen voor inrichtingen met een extra of uitgebreid beveiligingsniveau, zoals de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, inrichtingen met een terroristenafdelingen, afdelingen voor intensief toezicht en andere locaties waar hoogrisicogedetineerden verblijven van wie een verhoogd veiligheidsrisico uitgaat.

Een interventiemiddel mag alleen worden ingezet als sprake is van een concrete dreiging en minder ingrijpende maatregelen onvoldoende zijn. De bevoegdheid kan worden gebruikt tegen onbemande objecten in de lucht, maar ook tegen onbemande objecten die zich over de grond, onder de grond of over het water verplaatsen.