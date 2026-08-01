FORMULE E-COUREUR SOPHIA FLÖRSCH MAAKT RALLYDEBUUT IN OPEL MOKKA GSE RALLY

Rechtstreeks vanuit het Formule E-testprogramma naar onverhard terrein: Sophia Flörsch verschijnt op 14 en 15 augustus als gastrijder aan de start van de ADAC Saarland-Pfalz Rallye.

De test- en ontwikkelingscoureur van het Opel GSE Formula E Team rijdt met de Opel Mokka GSE Rally in de ADAC Opel GSE Rally Cup. Daarmee brengt ze de activiteiten van Opel in de Formule E en elektrische rallysport samen.

Van Formule E naar rallysport

Voor Flörsch betekent de deelname een overstap tussen twee sterk verschillende autosportwerelden. In de Formule E draait om simulatorwerk, data-analyses en voertuigontwikkeling op het hoogste niveau. In de rallysport wacht haar een totaal andere uitdaging, met pacenotes, een navigator en wisselende ondergronden. Zo maakt Flörsch kennis met de omvangrijke GSE-wereld.