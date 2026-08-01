Alfa Romeo introduceert de nieuwe Junior Sprint

De Sprint positioneert zich tussen de Junior Entry en Junior TI en is leverbaar met hybride en volledig elektrische aandrijflijnen. De Sprint onderscheidt zich door zijn two‑tone kleurstelling. Het zwarte dak is standaard inbegrepen en vormt een krachtig contrast met de carrosseriekleur. Het geeft de Junior een dynamischer profiel en sluit aan bij het sportieve karakter van Alfa Romeo.

Voor de carrosserie zijn vijf kleuren beschikbaar: Sempione White, Navigli Blue, Arese Silver, Scala Brown Grey en Brera Red. Ook de rest van het exterieur krijgt een stijlvollere uitstraling. De Junior Sprint is standaard voorzien van een hoogglans zwarte bodykit, met donkere accenten rond onder meer de wielkasten en achterbumper. Verder is hij uitgerust met 18‑inch Aero lichtmetalen velgen en privacyglas achter. De gratis inbegrepen extra opties van deze limited edition hebben een waarde van € 1.050.