Nissan passeert grens van 1 miljoen geëlektrificeerde auto's in Europa

Van dit totaal zijn bijna 350.000 Nissan-modellen voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn, waarmee Nissan zijn jarenlange expertise, ervaring en voortrekkersrol op het gebied van elektrische mobiliteit onderstreept.

Het versterkte Europese gamma van Nissan omvat een volledig aanbod van 100% elektrische modellen: de nieuwe MICRA, de derde generatie LEAF, de ARIYA en de TOWNSTAR Evalia. Daarnaast is er het elektrisch aangedreven aanbod met de exclusieve e-POWER-hybridetechnologie, bestaande uit de vernieuwde X-TRAIL e-POWER en QASHQAI e-POWER van de derde generatie. Deze modellen tonen aan hoe de geëlektrificeerde technologieën van Nissan zijn afgestemd op de verschillende levensstijlen en behoeften van klanten.