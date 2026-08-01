20-jarige vrouw kort ontvoerd in Papendrecht

De politie doet onderzoek naar een ontvoering en woningoverval die donderdagavond 30 juli plaatsvonden. Een 20-jarige vrouw werd in Papendrecht ontvoerd. Ze is achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas.

Later op de avond vond er een overval plaats op de woning van het slachtoffer. In de woning werden andere bewoners vastgebonden en bedreigd. Vervolgens zijn de overvallers met buit weggegaan. De politie is een onderzoek gestart.

De 20-jarige vrouw werd tussen 22.00 en 22.30 uur bij een carpoolplaats in Papendrecht ontvoerd, waarna zij in Oud-Alblas opgesloten in een auto werd achtergelaten door haar ontvoerders.

Kort hierna, rond 23.00 uur, vond er een overval plaats in de woning van de vrouw, aan de Prinsenlaan in Rotterdam. Andere bewoners van de woning werden vastgebonden. Zij zijn bedreigd met messen en vuurwapens. De verdachten gingen ervandoor met een buit. In eerdere berichtgeving van de politie werd gemeld dat er geen buit zou zijn, dat blijkt niet te kloppen.

Enige tijd later, rond 23.30 uur, lukte het de ontvoerde vrouw om te ontsnappen uit het voertuig en met behulp van een omstander de politie in te schakelen. De politie is daarop een onderzoek gestart naar de incidenten. Meerdere eenheden, de politiehelikopter en de Forensische Opsporing waren ter plaatse.