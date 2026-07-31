Rijn op laagste punt ooit, droogte blijft verder toenemen

De droogte in Nederland neemt verder toe. 'De Rijn is bij het meetpunt Lobith nog nooit zo laag gemeten. Ook de Maas brengt door gebrek aan regen in het buitenland weinig zoetwater het land in. Daarom blijven maatregelen noodzakelijk', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Landelijke crisisstructuur

'Sinds 16 juli heeft Nederland een feitelijk watertekort. Voor die datum dreigde er ook al een watertekort, maar konden waterbeheerders de noodzakelijke maatregelen regionaal oplossen', aldus het ministerie.

Feitelijk watertekort

Bij een feitelijk watertekort is het Management Team Watertekorten (MTW) actief. Het MTW bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (IenW, LVVN en EZK). Zij komen sinds 16 juli wekelijks bij elkaar. De voorzitter van het MTW is de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat. In het MTW worden nationale of bovenregionale maatregelen afgestemd om het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken. De besluitvorming over die maatregelen ligt bij de betreffende organisaties, zoals waterschappen of Rijkswaterstaat. In het MTW van 30 juli is niet tot nieuwe nationale of bovenregionale maatregelen besloten. Regionaal kunnen er nog steeds nieuwe maatregelen worden genomen.

Maatregelen met impact op sectoren

Verschillende sectoren hebben momenteel veel last van het tekort aan zoetwater, al zijn er regionaal grote verschillen. Alle regio’s zijn inmiddels opgeschaald en overal in het land worden maatregelen genomen om het water zo efficiënt mogelijk te verdelen en zo veel mogelijk vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van noodpompen.

Voor de scheepvaart geldt dat schippers langer voor bepaalde sluizen moeten wachten: die worden beperkt gebruikt zodat het water niet direct doorloopt naar de zee. Het sluiscomplex bij Eefde is in zijn geheel gestremd, waardoor het niet meer mogelijk is om van de IJssel naar de Twentekanalen te gaan. Dat raakt de Twentse industrie. De laatste informatie is te vinden op vaarweginformatie.nl.

In het westen is in toenemende mate sprake van verzilting. Doordat de rivieren weinig water bevatten, stroomt zeewater via de riviermonding verder het binnenland in. Dit kan schadelijke effecten hebben op natuur en landbouw. Daarnaast gelden in een groot deel van Nederland onttrekkingsverboden voor rivieren, meren en sloten, en soms ook voor grondwater. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld boeren hun gewassen niet meer op de gebruikelijke manier besproeien, of zelfs helemaal niet meer.

Drinkwater

Er zijn geen problemen met de beschikbaarheid van drinkwater. Een feitelijk watertekort is geen drinkwatertekort. Als vast advies geldt dat bewust omgaan met watergebruik altijd beter is, het hele jaar door.

Zwemwater

De droogte heeft impact op de waterkwaliteit. Er treedt bijvoorbeeld meer blauwalg op. Op www.zwemwater.nl staat op welke zwemwaterlocaties veilig kan worden gezwommen.