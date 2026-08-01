Man die agenten bedreigde in Utrecht aangehouden

De agenten waren in de Hoogstraat, nadat gemeld was dat de man daar met een kapmes op straat zou lopen. De man werd daar niet op straat gevonden, maar wel in een woning. Er viel niet normaal contact met hem te maken. De man gedroeg zich opgefokt, dronk alcohol, gooide met spullen, vernielde een ruit en hij bedreigde meermalen de agenten met de dood. Ook had hij geregeld een kapmes in zijn hand.



Toen hij de woning aan de achterkant uitliep, werd hij opgewacht door een agent. Die waarschuwde hem nog voor het gebruik van een stroomstootwapen, maar daar trok de man zich niets van aan. Na gebruik van het stroomstootwapen kon hij probleemloos aangehouden worden.