OV gaat op 9 september 24 uur plat als signaal tegen afbraak sociale zekerheid

FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer roepen hun leden én alle collega's in de sector op om op woensdag 9 september 2026 het werk gedurende 24 uur neer te leggen. 'Met deze gezamenlijke staking geven we een krachtig signaal af: stop de afbraak van onze sociale zekerheid. In september informeren we jullie over de exacte start- en eindtijd van de 24-uursstaking', zo meldt FNV Spoor vandaag.

Start- en eindtijd staking

Voor Streekvervoer geldt dat de 24-uursstaking op 9 september start vanaf begin dienst. Voor Stadsvervoer en Spoor geldt dat FBV Spoor in september informeert over de exacte start- en eindtijd van deze 24-uursstaking.

Staken doen we niet graag

'Wij zijn trots op ons werk. Iedere dag zorgen wij ervoor dat miljoenen reizigers veilig en betrouwbaar op hun bestemming komen. We brengen mensen 24/7 naar hun werk, naar school, naar familie en weer naar huis.

Een staking is daarom nooit een doel op zich. Toch zien wij ons genoodzaakt om deze stap te zetten. Het kabinet blijft vasthouden aan plannen om fors te bezuinigen op onder andere de WW en de WIA. Daarmee wordt de bestaanszekerheid van miljoenen werkenden en hun gezinnen aangetast.

Iedere werkende kan te maken krijgen met ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk sociaal vangnet. Dat is geen luxe, maar een basisvoorwaarde voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken', stelt FNV Spoor.

Deze actie gaat over ons állemaal

'Deze actie voeren wij voor alle werknemers in het OV. Door het zware werk hebben jullie een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Jullie moeten erop kunnen vertrouwen dat er hulp is wanneer het tegenzit.

Maar we komen ook in actie voor iedereen die ooit afhankelijk kan worden ons sociale vangnet. Voor onze reizigers. Voor onze partners, kinderen, familie en vrienden.

Wij realiseren ons dat een 24-uursstaking hinder veroorzaakt. Dat vinden wij oprecht vervelend. Maar de gevolgen van het afbreken van onze sociale zekerheid zijn veel groter en duren veel langer', aldus FNV Spoor.

Politieke keuzes hebben gevolgen

Het kabinet beweert dat mensen door de duur en hoogte van de uitkeringen (WW en WIA) minder snel weer aan het werk zouden gaan. Dat klopt niet. Niemand kiest ervoor om ziek te worden. Niemand kiest ervoor om arbeidsongeschikt te raken. En niemand kiest ervoor om zijn of haar baan te verliezen.

Mensen die afhankelijk zijn van de WW of WIA zoeken geen luxe. Zij zoeken zekerheid. De zekerheid dat zij hun huur, hypotheek en andere rekeningen kunnen blijven betalen terwijl zij herstellen of op zoek gaan naar nieuw werk.

Bovendien worden deze regelingen al jarenlang betaald uit premies die werknemers en werkgevers samen opbrengen. Een fatsoenlijke sociale zekerheid is geen gunst, maar een recht. Het kabinet kiest ervoor om deze zekerheid verder af te bouwen. Daar komen wij tegen in actie.

Werkend Nederland komt in beweging

De staking van 9 september staat niet op zichzelf. Ook werknemers in onder andere de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren komen in actie tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Samen laten we zien: dit is geen strijd van één sector. Dit gaat over de toekomst van werkend Nederland.

Samen staan we sterker

Met de deelname van het volledige openbaar vervoer én de railsector laten we zien dat werkenden zich niet tegen elkaar laten uitspelen. Samen verdedigen wij de sociale zekerheid waar generaties vóór ons voor hebben gestreden en waar toekomstige generaties ook recht op hebben.