Gewapende overval op pand aan de Heerbaan in Heel

Op vrijdagavond 31 juli vond een gewapende overval plaats in een pand aan de Heerbaan in Heel. Rond 21.00 uur gingen drie in het donker geklede personen het pand binnen.

Drie aanwezigen werden daar met een wapen bedreigd. Eén van hen raakte gewond en heeft op eigen initiatief medische hulp gezocht.



De melding kwam vrijdagavond als een overval binnen bij de meldkamer. Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat rond 21.00 uur drie personen het pand aan de Heerbaan zijn binnengegaan. Zij waren in het donker gekleed. Mogelijk hadden zij een donkere huidskleur. In het pand waren op dat moment drie personen aanwezig. Zij werden door de verdachten met een wapen bedreigd. Daarbij raakte één persoon gewond. Het slachtoffer heeft later op eigen initiatief medische hulp gezocht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het incident was.

Camerabeelden en getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die vrijdag 31 juli rond 21.00 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Heerbaan.

Ook zijn camerabeelden uit de omgeving belangrijk voor het onderzoek. Heeft u beelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcam? Controleer deze dan rond het genoemde tijdstip. Ook beelden waarop personen of voertuigen te zien zijn die op het eerste gezicht niet verdacht lijken, kunnen van belang zijn.