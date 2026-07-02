Louis van Gaal stopt als RvC-adviseur Ajax

Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV. Dit heeft hij aan de RvC meegedeeld. Van Gaal stond sinds oktober 2023 de RvC bij met adviezen op voetbaltechnisch gebied.

Louis van Gaal, voormalig profvoetballer en met meer dan twintig nationale en internationale prijzen een van de meest succesvolle trainers aller tijden, was in het verleden onder meer ook technisch directeur bij Ajax. Sinds oktober 2023 was hij extern adviseur van de RvC van de club.

Van Gaal: “Michael van Praag is een vriend van mij en wij hebben in het verleden bij Ajax veel en goed samengewerkt. Als voorzitter van de toenmalige RvC benaderde hij mij in 2023 en ik wilde hem en Ajax graag helpen. Er waren veel positiewisselingen en er was in die periode te weinig voetbalknowhow. Vervolgens heb ik als extern adviseur een rol kunnen spelen bij de invulling van belangrijke voetbalposities, zoals de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker. Ook is in die periode meer voetbalkennis in de organisatie gekomen. Maar Michael stopte in 2025, Alex ging weg en inmiddels is ook Marijn vertrokken. Voor mij is nu het moment aangebroken om te stoppen.”

De RvC van Ajax vindt het jammer dat Van Gaal stopt, maar heeft begrip voor de keuze en bedankt hem voor zijn adviezen.

