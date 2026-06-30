Frankrijk kiest voor Thialf: olympisch schaatsen 2030 in Heerenveen

Nederland wordt gastland voor een onderdeel van de Olympische Spelen in 2030. Het organisatiecomité van de Winterspelen French Alps 2030 heeft Thialf in Heerenveen verkozen als locatie voor het langebaanschaatsen. Het is uniek dat een olympisch onderdeel als gevolg van een bewuste keuze plaatsvindt in een ander land. Zes Nederlandse partijen – het ministerie van VWS, de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân, schaatsbond KNSB, NOC*NSF en natuurlijk Thialf zelf – hebben zo’n twee jaar samengewerkt om de Fransen te voorzien van alle gevraagde informatie en garanties op onder andere technisch, economisch en sportief terrein.

Frankrijk zelf had geen geschikte locatie en koos daarom voor het langebaanschaatsen in het buitenland. Naast Heerenveen was ook Turijn een optie. In mei maakte het Franse organisatiecomité bekend alleen nog verder te willen onderhandelen met Nederland.

Toekomstvisie IOC

De keuze voor Thialf sluit aan bij de toekomstvisie van het IOC. Daarin krijgt duurzaam gebruik van bestaande accommodaties prioriteit. Nu de keuze voor Thialf officieel is bekrachtigd, zal er een organisatie worden opgericht die de plannen en voorstellen concreet uitwerkt. Dat gebeurt binnen het kader van het zogeheten Speed Skating Host Contract (SSHC), waarover tot op het laatste moment is onderhandeld, vooral omdat deze constructie voor alle partijen een primeur was.

“Dit is een unieke kans. Denk je aan Nederland, dan denk je aan schaatsen. Sport verbindt, inspireert en brengt mensen samen. Dit wordt een feest voor heel Nederland,” aldus minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC*NSF: “Nederland is een zeer gewaardeerd lid van de olympische en paralympische familie; ik zie in dit besluit een groot vertrouwen in onze inzet om hier een fantastisch evenement van te maken als onderdeel van de Franse Spelen.”

Olympisch Dorp

Het onderdak bieden aan een onderdeel van de Franse Olympische Spelen betekent ook dat er een Olympisch Dorp voor de sporters zal komen in Heerenveen. Waar dat komt, is nog niet bepaald. Daarnaast zijn thema’s aan de orde als vervoer en ontvangst van de fans en officials, de werving van vrijwilligers, aanpassingen in Thialf aan IOC-eisen voor bijvoorbeeld tv-uitzendingen en de inspanningen om er daadwerkelijk een Frans olympisch feest van te maken. (Waarbij de vele duizenden Nederlandse schaatsliefhebbers uiteraard hun oranje inbreng hebben).

“It sil brûze in 2030!” zegt burgemeester Avine Fokkens. “Langebaanschaatsen zit in het Friese DNA. En dat Frankrijk kiest voor onze gemeente en provincie om dit onderdeel van hun Winterspelen te mogen organiseren maakt ons enorm trots. Een geweldige boppeslach!”

Directeur Minne Dolstra van Thialf: "De toewijzing van het olympisch langebaanschaatsen is een uitzonderlijke erkenning van Thialf haar ruim 170 jaar schaatshistorie, de door het IOC bevestigde internationale allure en de ongekende gemeenschap van betrokkenen en vrijwilligers die Thialf tot het kloppende schaatshart van de wereld maken."

Gedeputeerde Abel Kooistra: “De keuze van het organisatiecomité bevestigt wat wij eigenlijk al langer wisten: Thialf is niet alleen een regionale voorziening, maar nationale sportinfrastructuur. Wij zijn ontzettend grutsk dat zo'n groot sportevenement naar Fryslân komt."

Marc ter Haar (Voorzitter Raad van Toezicht KNSB): “Onze sporttechnische kennis en tientallen jaren ervaring van de KNSB met het organiseren van nationale en internationale evenementen langebaanschaatsen in Thialf, is vanzelfsprekend een belangrijkste inbreng geweest in de achterliggende fase. Wij beschouwen het als een ‘once in a lifetime’-kans om een deel van de Spelen in eigen land te kunnen organiseren en dan ook nog een keer in een tak van sport die in de Nederlandse cultuur is verankerd.”

Kosten

Het is gebruikelijk dat een gaststad of -regio voor een olympisch onderdeel bijdraagt in de kosten. Onder meer door geen kosten in rekening te brengen voor de wedstrijd-accommodatie. Zo worden er ook over de opbrengsten afspraken gemaakt in een separaat commercieel plan. De bijdrage van Nederland aan het olympisch schaatsen in Heerenveen is vastgesteld op 37,5 miljoen euro. Daarin zijn posten opgenomen als het Olympisch Dorp, beveiliging, transport, faciliteiten voor fans en media.

Het grootste deel van de Nederlandse bijdrage is een eenmalige bijdrage vanuit VWS van maximaal 30 miljoen euro. De provincie draagt 5 miljoen euro bij en Heerenveen 2,5 miljoen. Wat de totale ‘winst’ voor Nederland zal zijn, zowel materieel als immaterieel, is in deze fase nog niet vast te stellen.