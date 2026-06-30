Defensie bouwt aan Space Command

Defensie zet de komende jaren een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het militaire ruimtedomein. 'Met de oprichting van het Space Command bouwt Defensie verder aan het vijfde operationele domein (ruimte) naast land, zee, lucht en cyber. Dit is aangekondigd in de maandag gepresenteerde Defensienota. Het doel is om in 2028 volledig operationeel zijn met het Space Command', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Uitgegroeid van experimenten naar operationeel onderdeel Defensie

De basis voor militaire ruimteactiviteiten werd ruim 10 jaar geleden gelegd met kleinschalige experimenten. Inmiddels is het ruimtedomein uitgegroeid tot een operationeel onderdeel van Defensie, onder meer dankzij de inzet van eigen observatiesatellieten. Ruimte werd vorig jaar officieel ingericht als vijfde operationele domein. Daarom volgde de transitie van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) naar het Commando Lucht- en Ruimtestrijdkrachten (CLRS).

Dreiging

'Het belang van ruimtecapaciteiten groeit snel, terwijl ook de dreigingen toenemen. Verstoring van satellietsystemen, cyberaanvallen en geopolitieke spanningen maken investeringen in eigen kennis en capaciteiten noodzakelijk. Satellieten spelen een cruciale rol bij communicatie, navigatie en het verzamelen van inlichtingen', aldus het ministerie.

Paars

Het toekomstige Space Command krijgt een zogenoemde ‘paarse’ inrichting. Marine, landmacht, luchtmacht en de cyberorganisatie gaan hierin samenwerken. Dat moet leiden tot betere afstemming en een efficiëntere inzet van ruimtecapaciteiten.

Ruimteprojecten

Defensie beschikt inmiddels over verschillende ruimteprojecten. Zo leveren de observatiesatellieten van de Finse producent ICEYE ook bij bewolking en in het donker gemaakte radarbeelden. Daarnaast werkt Defensie samen met de Nederlandse industrie aan de PAMI-satelliet, die foto’s maakt van het aardoppervlak en dit combineert met lasercommunicatie. De lancering staat rond 2028 gepland en moet bijdragen aan een eigen Nederlandse optische ruimtecapaciteit. Later zal deze PAMI-satellietcapaciteit uitgebreid worden tot een constellatie van satellieten.

Space Domain Awareness

Ook investeert Defensie in zogeheten Space Domain Awareness. Met telescopen en ondersteunende grondsystemen worden satellieten en ruimtepuin gevolgd en geanalyseerd. Zo worden mogelijke risico’s en dreigingen voor eigen ruimtecapaciteiten tijdig gesignaleerd. In combinatie met grondstations en dataverwerking ontstaat zo een steeds completer beeld van activiteiten in de ruimte.

Internationale positie en samenwerking

Ook internationaal heeft Defensie binnen het ruimtedomein een herkenbare positie opgebouwd. Defensie zet in op relevantie, flexibiliteit en innovatieve oplossingen. Daarbij is er oog voor de sterke expertise in optica en lasercommunicatie en het slim benutten van bestaande capaciteiten.

Die innovatiekracht, in combinatie met het samenwerken met bondgenoten en de Nederlandse industrie, geeft Defensie een rol als verbindende schakel binnen het internationale space-ecosysteem.

Groei

De organisatie groeit de komende jaren van ongeveer 30 naar meer dan 100 medewerkers, met uiteindelijk enkele honderden functies voor militairen, burgers en reservisten. De ambitie is dat het Space Command vanaf 2028 een volledig operationeel is.