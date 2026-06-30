NS 'treinkaartje' van 49,- euro blijkt populair: al 175.000 verkocht

In twee weken tijd hebben 175.000 mensen al sinds half juni met korting het Nederland Dal Vrij Trein-abonnement gekocht. 'Met dit abonnement kunnen reizigers voor 49 euro per maand in de daluren en in het weekend onbeperkt reizen', zo meldt NS vandaag.

'Laatste dag'

'Vandaag is de laatste dag waarop Nederland Dal Vrij Trein kan worden aangeschaft, als reizigers nog twee maanden voor deze prijs door Nederland willen reizen', aldus NS.

Meer dan 9 miljoen kilometer gereisd

Reizigers gebruiken het abonnement volop. In totaal reisden zij de afgelopen twee weken meer dan 9 miljoen kilometer. 20 procent van de abonnementhouders reisde hiervoor niet met een NS-abonnement met de trein. Het voordelige abonnement wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de overheid en is binnen Nederland geldig bij alle treinvervoerders.

Ontdek Nederland

Nederland Dal Vrij nodigt reizigers uit om ons land deze zomer per trein te ontdekken. Reizigers zijn hiermee vaak voordeliger uit dan met de auto of een normaal treinkaartje. Kinderen tot en met 11 jaar reizen zoals altijd gratis mee met een Kids Vrij-abonnement.

Verkrijgbaar tot 31 juli 2026

Het Nederland Dal Vrij Trein-abonnement voor een voordelig tarief is verkrijgbaar tot en met 31 juli. Het betreft een doorlopend abonnement; NS wijst reizigers er per e-mail op dat zij het abonnement op tijd moeten opzeggen als zij dit niet willen verlengen. Zonder opzegging wordt het abonnement verlengd tegen het reguliere tarief van 127,90 euro per maand.