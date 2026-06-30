Juni op één na warmste na recordwarm slot

Juni is met een gemiddelde temperatuur van 19,2 graden tegen 16,6 graden normaal de op één na warmste junimaand ooit gemeten. De maand verliep daarnaast nat met gemiddeld 82 mm neerslag tegen 66 mm normaal en zonnig met 251 zonuren tegen 232 normaal.

Na een relatief koele eerste helft van de maand volgde een uitzonderlijk warme tweede helft. In De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur in de tweede maandhelft uit op 23,0 graden. Daarmee werd het vorige record van 20,1 graden uit 2005 en 2023 ruim verbroken. Ook de laatste tien dagen van juni waren recordwarm met een gemiddelde temperatuur van 23,8 graden, tegen het oude record van 22,6 graden uit 1976.

Op één na warmste juni ooit

Over de hele maand kwam de gemiddelde temperatuur uit op 19,2 graden. Alleen juni 2023 was met 19,4 graden warmer. In De Bilt werden 20 warme dagen geregistreerd. Daarnaast verliep de maand met 12 zomerse dagen en vijf tropische dagen. In het Limburgse Ell werden zelfs negen tropische dagen gemeten, een nieuw record voor juni.

Veel warmterecords

De hitte leverde meerdere temperatuurrecords op. Op 24 juni werd het met 34,0 graden de warmste 24 juni ooit in De Bilt. Twee dagen later steeg de temperatuur daar naar 36,8 graden en daarmee was het de warmste junidag ooit. In Ell werd op 26 juni zelfs 39,4 graden gemeten, de hoogste junitemperatuur ooit in Nederland. Op 31 weerstations werd het maandrecord verbroken en op negen stations werd de hoogste temperatuur ooit gemeten.

Ook de nachten waren uitzonderlijk warm. Van 24 tot en met 27 juni werden records voor minimumtemperaturen genoteerd. Op 27 juni daalde de temperatuur in Maastricht niet onder 22,9 graden.

In De Bilt werd een recordreeks van drie tropennachten op rij genoteerd. Het was überhaupt voor het eerst dat in het juni tot tropennachten kwam.

Eerste regionale superhittegolf ooit in juni

Van 23 tot en met 28 juni was sprake van de eerste regionale superhittegolf ooit in juni. In Ell duurde deze zes dagen. De officiële hittegolf in De Bilt telde twaalf hittegolfdagen, waarmee het oude junirecord van acht dagen uit 1936 en 1976 werd verbroken.

Natte maand door onweersbuien

Ondanks de langdurige hitte verliep juni gemiddeld nat. Over het land viel 82 mm neerslag tegen 66 mm normaal. Vooral zware onweersbuien op 19 en 27 juni zorgden lokaal voor grote neerslaghoeveelheden. In Abcoude viel op de 27e maar liefst 96 mm. De hoogste maandsommen werden gemeten in het noordoosten, met 179 mm in Eext en 172 mm in Veendam.

Vijfde zonnige maand van het jaar

De zon scheen deze maand 251 uur tegen 232 uur normaal. Daarmee was juni zonniger dan gebruikelijk, al bleef het record van 328 zonuren uit juni 2023 buiten bereik. Vooral in het westen werden 250 tot 270 zonuren geregistreerd.

Vier keer code oranje, één keer code rood

Het kwam deze maand vier keer tot code oranje. Drie keer voor onweer en één keer voor hitte. Op 19 en 20 juni kwam het in alle provincies tot een oranje waarschuwing voor onweer, op 21 juni gold deze waarschuwing alleen voor Limburg. Van 24-27 juni was het zeer heet en werd code oranje en rood uitgegeven voor de hitte. Op 27 en 28 juni gold weer een oranje waarschuwing voor onweer.

Het is dit jaar al maar liefst dertien keer tot code oranje gekomen en twee werd een weeralarm (code rood) uitgegeven. Nooit eerder kwam het in de eerste helft van het jaar tot zoveel waarschuwingen voor extreem weer. 2010 telde in totaal veertien van zulke waarschuwingen en dat is tot dusver het meeste sinds de huidige waarschuwingssystematiek.

Bron: Weeronline