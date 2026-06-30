Voortvluchtige man (43) meldt zich vrijwillig uit Marokko om straf uit te zitten

Een man die in Nederland nog ruim drie jaar cel moet uitzitten is maandag na aankomst uit Marokko op Schiphol aangehouden. 'De 43-jarige Marokkaanse Nederlander stond op de opsporingslijst en werd gezocht door FASTNL, het Fugitive Active Search Team. Hij is uit eigen beweging teruggekeerd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Vrijwillig

De veroordeelde en voortvluchtige man werd vorig jaar door FAST getraceerd in Marokko. Omdat de Marokkaanse grondwet het niet toestaat om eigen onderdanen uit te leveren kon er niet veel gebeuren. Hij is nu vrijwillig teruggekomen naar Nederland om zijn straf uit te zitten.

Overname strafzaken van Marokko door Nederland

'Mogelijk speelt daarbij een rol dat Marokko steeds vaker strafzaken overneemt van Nederland. Sinds de Tweede Kamer vorige maand instemde met het nieuwe uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko wordt de onderlinge samenwerking verder geïntensiveerd', aldus het OM.

Drugshandel en witwassen

De in Alkmaar geboren man is veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, drugshandel witwassen in 2016 en 2017. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem in hoger beroep in april 2023 tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden, waarvan hij nog 1173 dagen moet uitzitten. Het arrest is op 18 februari 2025 onherroepelijk geworden. Hij is overgedragen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), om zijn opgelegde straf te ondergaan.