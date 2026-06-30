Elektrisch koken, auto laden en warmtepomp werkt meestal ook zonder zwaardere aansluiting

Veel huishoudens kunnen elektrisch koken, een elektrische auto thuis opladen én een elektrische warmtepomp installeren zonder een zwaardere aansluiting op het stroomnet. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Toch blijven verduurzamen

'Kosten en wachttijd voor een zwaardere aansluiting zijn in veel gevallen niet nodig. Het behouden van een kleinere aansluiting scheelt de consument tijd en kosten en legt een minder groot beslag op het stroomnet. Zo kunnen huishoudens ondanks het volle stroomnet, toch blijven verduurzamen', aldus het ministerie van EZK.

Geen zwaardere aansluiting nodig

Veel huishoudens die een warmtepomp, elektrische koken of het laden van een elektrische auto overwegen vragen een zwaardere aansluiting op het stroomnet aan (3-fasen). Omdat het stroomnet op steeds meer plekken tegen de grenzen aanloopt, kan de wachttijd voor zo’n verzwaring ook voor huishoudens oplopen.

Standaard fase 1 aansluiting vaak ook voldoende

Uit onderzoek van bureau Stroomversnelling blijkt dat een verzwaring in veel gevallen niet nodig is en huishoudens ook met een standaard (1 fase) aansluiting kunnen overstappen op een elektrische warmtepomp, elektrische auto en koken op inductie. Het laden van een elektrische auto zal doorgaans met een lagere laadsnelheid gaan, maar voldoende voor dagelijks gebruik. Een grote aansluiting is over het algemeen alleen nodig voor een warmtepomp bij grotere woningen die matig tot slecht geïsoleerd zijn of een sauna of verwarmd zwembad.

Advies van de installateur

Overweegt u om een elektrisch te gaan koken, een warmtepomp te installeren of uw elektrische auto thuis te laden? Dan is het raadzaam om op de site van uw netbeheerder te controleren wat voor aansluiting u nu heeft en een erkende installateur te vragen of een verzwaring van de aansluiting wel nodig is.

De overheid werkt samen met Techniek Nederland om installateurs te voorzien van goede informatie over de mogelijkheden binnen de bestaande aansluiting, zoals het beter inregelen van de warmtepomp of laadpaal of een home energy management systeem (HEMS).

Gebruik minder stroom tussen 16.00 en 19.00 uur

Ook als u uw aansluiting niet laat verzwaren blijft het belangrijk om minder stroom te gebruiken tussen 16.00 en 21.00. Tijdens deze uren is er extra veel vraag naar stroom. Vooral apparaten die veel stroom gebruiken kun je beter op een ander tijdstip gebruiken. Denk hierbij aan het laden van je elektrische auto. Ook kleinere verbruikers kun je op een ander moment aanzetten, zoals je vaatwasser of wasmachine. Kijk voor meer informatie op www.zetookdeknopom.nl.