NCTV: dreiging houdt aan, meeste aanslagen in vroeg stadium voorkomen

De dreiging is hoog en we moeten voortdurend scherp blijven. Door de alertheid van (inter)nationale veiligheidspartners en door goed ingrijpen worden de meeste aanslagen in Europa voorkomen. Dat concludeert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het halfjaarlijkse Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van juni 2026. De dreiging blijft hoog en de kans op een terroristische aanslag in Nederland blijft reëel. Het dreigingsniveau blijft daarom 4 (substantieel) op een schaal van 5.

Ontwikkelingen rond Iran

Jihadisten zien Nederland nog steeds als doelwit. Ontwikkelingen rond Iran vergroten de kans op een aanslag in Nederland en Europa. Daarnaast zijn er toenemende zorgen over nihilistisch geweld vanuit een internationaal online milieu en de normalisering van rechts-extremistisch gedachtegoed die op termijn kan leiden tot meer geweld. Jongeren radicaliseren sneller door online invloeden, wat in enkele gevallen tot geweld kan leiden.

NCTV Marc Kuipers

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Marc Kuipers: “Goed en belangrijk werk van de verschillende veiligheidsdiensten en internationale partners voorkomt de hergroepering van terroristische netwerken en aanslagen vanuit alleen handelende daders. We blijven met zijn allen scherp op de verschillende dreigingen die er tegen Nederland zijn. En die scherpte mag ook niet verzwakken bij dit blijvende hoge dreigingsniveau.”

Jihadisme

De dreiging van jihadistische aanslagen in Europa en Nederland blijft het meest bepalend voor de dreiging. Door effectief en tijdig optreden van veiligheidsdiensten en politie is het aantal aanslagen beperkt gebleven in Europa. Alleen handelende daders of kleine groepjes vormen het primaire risico. De dreiging vanuit netwerken verbonden aan ISIS lijkt beperkt afgenomen. Online blijft wel aanbod van jihadistisch materiaal bestaan. Jongeren kunnen zo op jonge leeftijd online radicaliseren, in sommige gevallen kan dit overgaan tot het plegen van geweld.

Effecten door oorlog in Iran

De kans op aanslagen in Nederland en Europa is door de oorlog in Iran toegenomen. Er is sprake van een combinatie van statelijke dreiging en terroristische dreiging, afkomstig van Iraanse veiligheidsdiensten, aan Iran gelieerde statelijke actoren of pro-Iraanse extremistische groepen of individuen. De dreiging richt zich vooral op Israëlische, Joodse en Amerikaanse doelwitten. Ook na een eventuele afloop van het conflict kan de verhoogde dreiging nog aanhouden.

Nihilistisch extremisme

Er zijn toenemende zorgen over nihilistische geweldsdreiging. Nihilistisch gewelddadig extremisme komt voort uit een zeer gewelddadige online subcultuur die niet tot nauwelijks ideologisch gemotiveerd is. Extremistische aanhangers delen een mensvijandig en destructief wereldbeeld en plegen op basis daarvan geweld. Binnen dit extremisme zijn geweld en chaos zowel doelen op zich, als middelen om iets te bereiken. Het verkrijgen van status en erkenning door het plegen en tonen van geweld staat centraal, waarbij extremer geweld meer erkenning kan opleveren.

Rechts-terrorisme en rechts-extremisme

De dreiging vanuit rechts-terrorisme blijft beperkt en daarmee stabiel. De beweging is vooral digitaal actief. Het online netwerk in Nederland bestaat uit enkele honderden personen die onder meer kennis delen over aanslagmiddelen. Rechts­-extremisten richten zich overwegend op niet-gewelddadig extremisme en het verspreiden en normaliseren van hun gedachtegoed, wat op termijn wel tot geweld kan leiden. Om online radicalisering tegen te gaan werken we met de bestaande Versterkte Aanpak Online.

Asielprotesten gebruikt door Rechts-extremisten

Rechts-extremisten zijn betrokken bij asielprotesten. Een aanzienlijk deel van deze demonstraties leidde tot ongeregeldheden. In sommige gevallen werden politici bedreigd en locaties van azc’s vernield. Lokale politici voelen zich hierdoor soms geremd wanneer demonstraties ontaarden in intimidatie, bedreigingen of geweld. Dergelijke zelfcensuur schaadt het functioneren van de rechtsstaat en haar instituten, in dit geval het lokaal bestuur.