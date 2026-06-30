13 aanhoudingen na ongeregeldheden viering winst Marokko

In de ochtend van dinsdag 30 juni zijn 13 aanhoudingen verricht na de viering van de winst van Marokko bij het WK 2026. Marokko speelde om 03:00 uur tegen Nederland en won de wedstrijd na de verlenging met penalty’s. Na de winst gingen veel fans de straat op in Den Haag. Dit zorgde voor ongeregeldheden in en rondom de Schilderswijk.

Tijdens het vieren van de overwinning werd zwaar vuurwerk afgestoken. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Daarop is de Mobiele Eenheid ter plaatse gegaan en hebben zij charges uitgevoerd. Ook is de waterwerper ingezet. Door de verstoringen van de openbare orde ontstonden verkeersstremmingen en ook het openbaar vervoerd werd gehinderd.

Aanhoudingen

In totaal zijn dertien personen aangehouden. Vier van hen zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging. Anderen zijn aangehouden voor verschillende feiten zoals het verstoren van de openbare orde.

Daarnaast zijn twee personen aangehouden voor het schieten met een pistool richting agenten. Later bleek dit om een balletjespistool te gaan. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BTGV) moeten gebruiken. Dit betekent dat zij met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden.

Reactie burgemeester

"Na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Ik spreek mijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in onze wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk doen."