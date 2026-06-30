Vijf vrachtwagens vol nep merkkleding onderschept, waarde 1,5 miljoen euro

Dozen en dozen vol: bij een controle op een bedrijventerrein in Amstelveen zijn dinsdagmiddag 23 juni twee vrachtwagens met honderden dozen nep merkkleding aangetroffen. In drie andere vrachtwagens die in Nieuw-Vennep klaar stonden om te vertrekken richting hetzelfde bedrijventerrein in Amstelveen, werden ook grote hoeveelheden namaakgoederen aangetroffen. De controle was gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en illegale bedrijvigheid.

Op een warme dinsdagmiddag voerden twee politiemedewerkers, een toezichthouder van de gemeente Amstelveen en twee douaniers een controle uit op een bedrijventerrein in Amstelveen. Daarbij keken ze onder andere naar de laadperrons waar vrachtwagens aanleggen om goederen te laden of te lossen. Het doel was om eventuele misstanden in de bedrijfsvoering van bedrijven bloot te leggen.

Terwijl de agenten en ketenpartners bezig waren met het verkennen van een loods, reed een vrachtwagen het terrein op. De chauffeur gaf aan zijn vrachtwagen te moeten lossen. Als onderdeel van de controle namen de collega’s een kijkje in de oplegger van de vrachtwagen. Daarin troffen zij honderden dozen vol nep merkkleding aan. ‘Van voetbalshirtjes tot tassen, petjes en schoenen. Kortom; de dozen waren gevuld met imitatie designer -en sportmerken’, vertelt één van de aanwezige politiemedewerkers.

Alle dozen waren nog niet eens gecontroleerd wanneer een tweede vrachtwagen het terrein opreed. Opvallend genoeg probeerde deze chauffeur, meteen om te keren en het terrein te verlaten, in tegenstelling tot de andere vrachtwagen. Ook in deze vrachtwagen werd een grote hoeveelheid aan dozen met namaak-artikelen gevonden.

Al snel bleek dat er nog drie andere vrachtwagens op een bedrijventerrein in Nieuw-Vennep klaarstonden, die dezelfde bestemming hadden in Amstelveen. Er werd direct contact gelegd met de agenten in Nieuw-Vennep waarna de drie vrachtwagens werden opgespoord. Ook deze vrachtwagens bleken gevuld met dozen nep designerartikelen. Onder begeleiding van de politie zijn de vrachtwagens naar het terrein in Amstelveen gebracht. Daar werden de FIOD en REACT in kennis gesteld. Zo legt één van de betrokken politiemedewerkers uit: ‘REACT is een organisatie gespecialiseerd in het bestrijden van de handel in namaakartikelen. Zij hebben directe contacten met de betreffende merken zodat zij aangifte kunnen doen van merkvervalsing. De FIOD doet verder onderzoek naar de herkomst van de goederen en voor wie deze bedoeld zijn. Zij treden op tegen financiële en fiscale criminaliteit.’

De vangst is dermate groot dat er nog geen exacte hoeveelheid dozen is vastgesteld. Wel wordt de inhoud van alle vijf de vrachtwagens geschat op een verkoopwaarde van maar liefst 1,5 miljoen euro. De chauffeurs mochten na verhoor hun weg vervolgen. Hun rol in het groter geheel wordt nader onderzocht. De artikelen zijn in beslag genomen.