Nederlanders kiezen vaker voor vakantie dichter bij huis en pakken vaker de auto

De zomervakantie staat voor de deur en de vakantielust onder Nederlanders blijft onverminderd groot. Bijna negen op de tien Nederlanders (89%) zijn van plan om de komende twaalf maanden op vakantie te gaan. Wel lijken Nederlanders steeds bewustere keuzes te maken. Zo kiezen zij vaker voor een vakantie dichter bij huis, wint de autovakantie aan populariteit en groeit de belangstelling voor het naseizoen.

Meer belangstelling voor vakantie in eigen land

Ruim een kwart van de Nederlandse vakantiegangers (28%) brengt de eerstvolgende vakantie in eigen land door. Daarmee lijkt de belangstelling voor vakanties in Nederland licht toe te nemen ten opzichte van vorig jaar. Vooral Gelderland, Noord-Holland en Limburg zijn populair als vakantiebestemming.

Vooral onder bepaalde groepen Nederlanders is deze ontwikkeling zichtbaar. Soloreizigers en vriendengroepen kiezen vaker voor een vakantie in Nederland.

Autovakantie steeds populairder

Voor Europese vakanties kiezen Nederlanders bovendien vaker voor de auto. Inmiddels geeft 43 procent aan met de auto naar de vakantiebestemming te reizen, tegenover 37 procent een jaar geleden. Vooral gezinnen stappen vaker in de auto voor hun vakantie in Europa.

Wanneer Nederlanders toch kiezen voor het vliegtuig, vertrekt het overgrote deel nog altijd vanaf een Nederlandse luchthaven.

Weer speelt steeds grotere rol bij vakantiekeuze

Na een weekend met zware regen- en onweersbuien in Nederland is de rol van het weer bij vakantiekeuzes opnieuw actueel. Uit de Vakantie Sentiment Monitor blijkt dat vakantiegangers weersomstandigheden vaak meewegen bij het kiezen van hun bestemming. Nederlanders die aangeven dat weersomstandigheden hun vakantiekeuze beïnvloeden, overwegen veel vaker een andere bestemming dan een jaar geleden.

Tegelijkertijd groeit de belangstelling voor het naseizoen. Vooral stellen kiezen vaker voor een vakantie buiten de traditionele zomerpiek en kijken daarbij vaker naar september als vertrekmaand.