Feyenoord neemt afscheid van trainer Robin van Persie

Feyenoord gaat het seizoen 2026-2027 in met een nieuwe hoofdtrainer. 'Robin van Persie heeft dit vandaag te horen gekregen tijdens een onderhoud met de clubleiding', zo meldt Feyenoord vanavond.

'Moeilijk besluit'

Technisch directeur Dévy Rigaux spreekt van ‘een moeilijk besluit’: ‘Robin van Persie heeft de afgelopen 1,5 jaar alles gegeven voor de club. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen met uiteindelijk toch de tweede plaats. Daarmee werd Champions League voetbal veilig gesteld, wat natuurlijk heel belangrijk is.´

'Grondige interne analyse gemaakt'

´We hebben intern een grondige analyse gemaakt. Daarin hebben we onder meer de ontwikkeling van het geleverde spel en de dalende trend qua puntenaantal, zowel Europees als in de Eredivisie meegenomen. De conclusie was dat we beter met een nieuwe hoofdtrainer kunnen starten aan het volgende seizoen.’

Enkele weken

'Wie Van Persie’s opvolger wordt in De Kuip verwacht de club uiterlijk binnen enkele weken bekend te kunnen maken', aldus Feyenoord.