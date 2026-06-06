Nederland gaat bijzondere middeleeuwse gouden ring aankopen

Een middeleeuwse gouden ring uit de 9e/10e eeuw wordt door de Nederlandse staat aangekocht. De ring, die in 1997 werd gevonden in het Friese Sumar door een metaaldetectoramateur is sinds 2022 aangewezen als beschermd cultuurgoed om deze te behouden voor het Nederlands cultuurbezit. 'Met de aankoop van de ring wordt het object onderdeel van de Rijkscollectie, zo blijft het voor heel Nederland te zien', zo meldde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afgelopen week.

Rijkscollectie

Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Ik ben blij dat we deze middeleeuwse gouden ring aankopen. Bijzondere vondsten als deze verdienen een plekje in de Rijkscollectie. Zo zijn we allemaal een beetje eigenaar en kunnen zoveel mogelijk mensen het blijven bewonderen.”

Metaaldetectoramateur

De ring is in 1997 gevonden in het Friese Sumar door een metaaldetectoramateur. Het gaat om een middeleeuwse gouden ring met een voorstelling van het Lam Gods omgeven door de 4 evangelisten. Er zijn vrijwel geen ringen met christelijke symboliek uit deze plek en periode overgeleverd. Daarmee is de ring het symbool van de kerstening van Friesland.

Beschermd cultuurgoed

Voormalig minister Bruins startte het proces tot bescherming nadat een verzoek werd ingediend om de ring voor verkoop uit te voeren naar het buitenland. De ring wordt aangekocht voor de Rijkscollectie voor een bedrag van €83.150 met geld uit het Museaal Aankoopfonds. Dit aankoopproces wordt nu afgerond. De ring zal in bruikleen worden gegeven aan een nog nader te bepalen museum in Nederland zodat het toegankelijk blijft voor publiek.

Verbod op naar buitenland uitvoeren voor verkoop

Nederland beschermt het cultureel erfgoed dat in particulier bezit is via de Erfgoedwet (2016). Objecten die als "onvervangbaar en onmisbaar" worden aangemerkt, worden aangewezen en mogen zonder ministeriële toestemming niet naar het buitenland worden uitgevoerd voor verkoop. Dat doen we omdat culturele objecten van belang zijn voor onze culturele identiteit en geschiedenis. Als iets weg is komt het vaak ook nooit meer terug.