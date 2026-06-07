Friese overheden uiten grote zorgen over versnelling gaswinning op land bij 2e Kamer

De Friese Mijnbouwtafel heeft in een brief aan de Tweede Kamer grote zorgen geuit over de versnelling van gaswinning uit kleine velden op land. 'Dit onderwerp kwam afgelopen week op woensdag 3 juni aan de orde tijdens het commissiedebat Mijnbouw', zo meldt de provincie Friesland.

'Gaswinning versnellen en ‘verantwoord’ opschalen'

Aanleiding voor de brief is een op 22 april aangenomen motie waarin wordt opgeroepen de gaswinning te versnellen en ‘verantwoord’ op te schalen. Volgens de Friese overheden is vooral die laatste term onvoldoende uitgewerkt.

Bodemdaling

De Friese Mijnbouwtafel is een samenwerking van alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân. In de brief, gericht aan de vaste Kamercommissie voor Klimaat en Groene Groei, benadrukken de overheden dat een integrale afweging bij nieuwe gaswinningen nu niet goed mogelijk is. Gaswinning veroorzaakt bodemdaling, wat in Fryslân leidt tot onherstelbare schade aan het watersysteem. In het bijzonder in het Friese veenweidegebied bestaan nog veel onzekerheden over de langetermijneffecten.

'Volledig beeld van gecombineerde effecten van bodemdaling ontbreekt'

Volgens de Friese Mijnbouwtafel ontbreekt het aan een volledig beeld van de gecombineerde effecten van bodemdaling op verschillende diepten. Daardoor missen beleidsmakers en vergunningverleners cruciale informatie om risico’s goed te beoordelen. Het ministerie heeft inmiddels onderzoeksinstituten TNO en Deltares opdracht gegeven om dit verder te onderzoeken. Ook loopt het onderzoek van Wetterskip Fryslân en Commissie Bodemdaling Aardgaswining Fryslân naar de effecten van gaswinning in polder De Hegewarren.

Oproep aan de Kamer

Het commissiedebat Mijnbouw vindt woensdag 3 juni plaats. ‘We roepen de Kamerleden met klem op om onze zorgen bij de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei in te brengen’, aldus gedeputeerde Friso Douwstra van Provincie Fryslân. ‘Op dit moment vinden we uitbreidingen van bestaande gaswinningen en nieuwe gaswinningen in veenweidegebied maatschappelijk onverantwoord.’

'Effecten gaswinning voor watersysteem zijn onomkeerbaar'

Dagelijks bestuurslid Remco van Maurik van Wetterskip Fryslân vult hem aan: ‘De effecten van gaswinning voor het watersysteem zijn onomkeerbaar. De ontstane bodemdaling is permanent en het waterbeheer wordt hierdoor steeds complexer en kostbaarder. Daar willen we onze inwoners niet voor laten opdraaien.’