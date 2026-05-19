Ajax contracteert Kennynho Kasanwirjo

Ajax heeft Kennynho Kasanwirjo gecontracteerd. 'De achttienjarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat loopt tot en met 30 juni 2029. Het betreft zijn eerste profcontract', zo maakt Ajax vandaag bekend.

Jeugdopleiding Ajax

Kasanwirjo (4 januari 2008, Amsterdam) speelt sinds 2018 in de jeugdopleiding van Ajax en maakt dit seizoen deel uit van de selectie van Ajax O19. De jeugdinternational maakte op 15 september 2025 zijn debuut in het betaalde voetbal namens Jong Ajax tegen ADO Den Haag. Tot op heden speelde Kasanwirjo vijftien duels in de Keuken Kampioen Divisie.

'Slimme, maar ook keiharde verdediger'

Directeur Voetbal Marijn Beuker: “Kennynho is een slimme, maar ook keiharde verdediger die duels niet schuwt. Hij beschikt over een enorme drive en hij doet er alles aan om te winnen. Afgelopen seizoen heeft hij laten zien dat hij het niveau van het betaald voetbal aankan en wij hebben er vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen als profspeler.”