Provincie en voetbalclubs: "Kom dit seizoen op de fiets naar het stadion"

De challenge start op 7 augustus, als het nieuwe voetbalseizoen begint, en is nu al te vinden in de Da's zo gefietst-appVerwijst naar een andere website.

Iedereen kan meedoen, maar de challenge is speciaal ontwikkeld om bezoekers van thuiswedstrijden van FC Twente, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo vaker met de fiets naar het stadion te laten komen. Voetbal brengt iedere thuiswedstrijd duizenden mensen op de been. Dat maakt een wedstrijdbezoek een uitgelezen moment om mensen te verleiden de fiets te pakken. Doel is om te werken aan een betere bereikbaarheid van de stadions en het stimuleren van duurzaam reizen.

Fietsen als onderdeel van de wedstrijdbeleving



Supporters beleven een thuiswedstrijd vaak al vanaf het moment dat ze onderweg zijn. Met 'Trappen op Matchday' wordt ook de reis naar het stadion onderdeel van die beleving. Deelnemers verdienen punten door met de fiets naar thuiswedstrijden te komen. Tijdens het seizoen kunnen zij deze punten gebruiken voor leuke acties, zoals unieke clubitems, bijzondere supporterservaringen en andere beloningen.

Da's zo gefietst



'Trappen op Matchday' wordt aangeboden via de Da's zo gefietst-appVerwijst naar een andere website, een initiatief van de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. De app stimuleert inwoners om vaker de fiets te pakken voor dagelijkse ritten, zoals woon-werkverkeer, studie, recreatie en evenementen. Gebruikers registreren eenvoudig hun fietsritten, sparen punten en kunnen deelnemen aan verschillende challenges. De verzamelde, geanonimiseerde gegevens helpen de provincies bovendien om het fietsbeleid verder te verbeteren.