Maatregelen Kanaal Almelo-De Haandrik vanwege de droogte

Door de aanhoudende droogte staat het water in de rivieren erg laag. Rijkswaterstaat heeft daarom op zaterdag 25 juli de sluizen bij Eefde gesloten.

Hierdoor is scheepvaartverkeer naar de Twentekanalen niet meer mogelijk.

Voor het Kanaal Almelo-De Haandrik betekent dit dat de sluis bij Aadorp voorlopig beperkt wordt bediend. Op die manier kan de waterstand in het kanaal zoveel mogelijk op peil worden gehouden. Voor de brugbediening blijven de reguliere tijden van kracht.

Het waterpeil in Kanaal Almelo-De Haandrik is hoger dan het streefpeil van 9,10 meter. Er zijn op dit moment geen zorgen over de stabiliteit van de oevers.