Woningbrand onder verdachte omstandigheden

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van een brand aan de Beethovenlaan in Zwolle, in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 augustus.

De melding van de brand kwam rond 01.00 uur binnen. In totaal moesten er zestien woningen worden ontruimd. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt, onder meer door Forensische Opsporing van de politie. Vooralsnog kan brandstichting niet worden uitgesloten, maar ook wordt er vanzelfsprekend gekeken naar andere scenario’s.