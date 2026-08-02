Subsidie voor ideeën die dorpen langs Kanaal Almelo-De Haandrik sterker maken

Vanaf 5 oktober kunnen inwoners en organisaties in het gebied rond Kanaal Almelo-De Haandrik subsidie aanvragen voor een idee, dat mensen in hun straat, buurt of dorp bij elkaar brengt.

Met de Leefbaarheidsregeling ondersteunt de provincie initiatieven, die zorgen voor meer ontmoeting, samenwerking en verbinding.

De regeling is bedoeld voor het gebied rond Kanaal Almelo-De Haandrik. Het kanaal verbindt dorpen en verhalen. Tegelijkertijd is leven langs het kanaal niet altijd makkelijk. Schades aan huizen hebben veel invloed op het dagelijks leven van inwoners. Daarom werkt de provincie aan de afhandeling van schades én aan de toekomst van het kanaal met dorpen en buurten, waar mensen fijn samen kunnen leven.

Van picknickbank tot wandelroute



Subsidie aanvragen is mogelijk voor kleine en grotere initiatieven die mensen samenbrengen. Denk aan een picknickbank, speelplek, buurtactiviteit, braderie, wandelroute of kunstwerk in de openbare ruimte. Ook plannen waarbij meerdere dorpen samenwerken, kunnen in aanmerking komen. De regeling bestaat uit drie onderdelen.

Ideeën voor straat of buurt



Voor kleine ideeën in straat, buurt of dorp kan maximaal € 5.000 worden aangevraagd. In totaal is daarvoor € 150.000 beschikbaar. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Dorpsplannen uitvoeren



Daarnaast is er een regeling voor activiteiten uit dorpsplannen in Beerzerveld, Bergentheim, Daarlerveen, Geerdijk, Mariënberg, Vriezenveen en Vroomshoop. Per dorp kan hiervoor maximaal € 300.000 worden aangevraagd. De gemeente draagt aanvullend 35% bij.

Verbinden van dorpen langs het kanaal



Ook voor ideeën die meerdere dorpen verbinden, is subsidie beschikbaar. Voor het maken van een plan kan maximaal € 25.000 worden aangevraagd. Voor de uitvoering is maximaal € 250.000 beschikbaar. Daarvoor moeten minimaal drie dorpen uit drie gemeenten meedoen.