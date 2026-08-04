Hof: Aanwijzen locatie De Tippe voor nieuwe AZC niet onrechtmatig

De gemeente Zwolle handelt volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet onrechtmatig door het besluit een locatie in De Tippe (wijk Stadshagen-Zuid) aan te wijzen voor de vestiging van een nieuw AZC. Dit meldt het Gerechtshof.

Stichting wil participatie omwonenden

De Stichting Leefbaar Stadshagen had een kort geding aangespannen tegen de gemeente Zwolle. De Stichting wilde dat de omwonenden eerst mochten meepraten over de vragen of er een AZC op die plek zou moeten komen en van welke omvang. Tot die tijd zou het aanwijzingsbesluit voor de locatie De Tippe van tafel moeten.

‘HANZA!’-spelregels niet van toepassing

Volgens de Stichting moest de gemeente de omwonenden laten meepraten volgens de zogenoemde ‘HANZA!’-spelregels die de gemeente zelf heeft vastgesteld. Deze spelregels geven een algemene aanpak voor de manier waarop de gemeente, het bestuur, organisaties en bewoners met elkaar samenwerken bij belangrijke ontwikkelingen in de gemeente.

Hof is het niet eens

Het hof is het daar niet mee eens. Volgens het hof zijn deze spelregels niet van toepassing op dit aanwijzingsbesluit. De gemeente hoefde deze spelregels dus niet te volgen en daarom vindt het hof dat de Gemeente niet onrechtmatig heeft gehandeld. Wel vindt het hof het ongelukkig dat de gemeente bij eerdere locaties die als locatie werden overwogen, de omwonenden wél heeft betrokken bij de vraag of de locatie geschikt was.

Bestuursrechter gaat over vergunning

De vraag of de gemeente een vergunning voor de oprichting van het AZC mag verlenen, is verder niet een vraag die de civiele rechter kan beoordelen. Daarvoor is de bestuursrechter en, bij hoger beroep, de Raad van State.