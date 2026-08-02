Pilot om ruimere inzet van drones mogelijk te maken

De provincie Groningen is gestart met een pilot van twee jaar om meer ruimte te geven aan het professionele gebruik van drones.

Met een tijdelijke aanvullende beleidsregel kan de provincie generieke Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik ontheffingen (TUG-ontheffingen) verlenen voor elektrisch aangedreven drones die verticaal opstijgen en landen.



Provincies kunnen al ontheffingen verlenen voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen buiten officiële luchthavens. De huidige beleidsregels zijn gemaakt voor bemande luchtvaart, zoals helikopters. Daarbij zijn maximaal twee starts en twee landingen per dag toegestaan.

Tegelijkertijd neemt het gebruik van drones toe en ontstaan er steeds meer nieuwe toepassingen. Provincies willen deze ontwikkelingen mogelijk maken, terwijl ze ook rekening houden met de belangen van de omgeving.

Met deze pilot wordt onderzocht of de regels beter kunnen aansluiten bij nieuwe toepassingen van drones. Drones moeten bijvoorbeeld vaak vaker opstijgen en landen, omdat zij elektrisch worden aangedreven en hun accu beperkt meegaat. Daarom biedt de pilot onder andere ruimte voor meer vliegbewegingen.

Pilot met duidelijke spelregels



De pilot geldt uitsluitend voor civiele, niet-recreatieve toepassingen, bijvoorbeeld bij inspecties, monitoring, bouw, onderhoud, landbouw en andere professionele werkzaamheden. De pilot is niet bedoeld voor recreatief gebruik van drones.

Om eventuele overlast te beperken, gelden er voorwaarden. Zo mag een ontheffing maximaal twaalf dagen per jaar op hetzelfde terrein worden gebruikt en zijn vluchten alleen toegestaan op werkdagen en zaterdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. De pilot eindigt op 1 juli 2028.

Leren uit de praktijk



Met de pilot wil de provincie ervaring opdoen met de mogelijkheden en effecten van een ruimere inzet van drones. De opgedane kennis wordt gebruikt bij toekomstige besluitvorming over regels voor drones.