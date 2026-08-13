Record geëvenaard: vijfde regionale hittegolf een feit

In Maastricht werd het om 11:20 uur 30,0 graden en daarmee is voor de vijfde keer dit jaar sprake van een regionale hittegolf. Dat is een evenaring van het record uit 1947. Ook toen werden vijf regionale hittegolven genoteerd, in Maastricht.

De vijfde regionale hittegolf van dit jaar begon op zaterdag 8 augustus. Uiteindelijk zullen alle weerstations in Noord-Brabant, Limburg, het Zeeuwse Westdorpe en het Gelderse Deelen vandaag of morgen een hittegolf noteren.

Meerdere stations met vijf hittegolven

Waar het in 1947 alleen in Maastricht tot vijf regionale hittegolven kwam, waren de hittegolven dit jaar grootschaliger. De weerstations Eindhoven, Ell, Gilze-Rijen en Westdorpe noteren deze week hun vijfde hittegolf van 2026. Andere weerstations in het zuiden deden bij de eerste hittegolf niet mee en noteren voor de vierde keer een hittegolf. Voor het Gelderse Deelen is dit de derde hittegolf van het jaar. Deelen en Ell bereiken dit pas morgen.

In De Bilt kwam het alleen eind juni tot een officiële hittegolf. Dit was wel een heel warme en recordlange officiële juni-hittegolf van twaalf dagen.

De regionale hittegolven van 2026 op een rij met hun maximale duur:

1. 22 tot en met 30 mei: 9 dagen

2. 16 juni tot en met 1 juli: 16 dagen

3. 6 juli tot en met 16/17 juli: 11 dagen

4. 28 juli tot en met 6 augustus: 10 dagen

5. 8 augustus tot en met 15/16 augustus: 8/9 dagen

Nog meer hittegolven?

De huidige hittegolf komt waarschijnlijk komende zondag of maandag ten einde, als het ook in het zuidoosten geen 25 graden meer wordt. De totale duur zal dan uitkomen op acht of negen dagen.

Een zesde regionale hittegolf is daarna niet in zicht, want tropische temperaturen worden voorlopig niet meer verwacht. We schakelen na het weekend over op normaal zomerweer, waarbij soms ook een bui voorkomt. De overgang naar dit weertype kan dit weekend al enkele lokale regen- en onweersbuien opleveren.

Wel bestaat de mogelijkheid dat het in de eerste helft van september alsnog tot een zesde regionale hittegolf komt. In het verleden kwam het al enkele keren tot regionale septemberhittegolven in ons land. Zo ook in 1947, toen de vijfde hittegolf pas in september plaatsvond.

Bron: Weeronline