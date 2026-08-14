Basisschool meestal binnen 1 kilometer

In 2025 is de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool 0,8 kilometer. Gemiddeld zijn vanaf elk adres in Nederland 1,6 basisscholen te bereiken binnen 1 kilometer over de autoweg, en 22 basisscholen binnen 5 kilometer. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de nabijheid van scholen.

Afstand en aantal scholen per gemeente loopt uiteen

Kinderen op Schiermonnikoog en Urk en in Haarlem en Alblasserdam wonen gemiddeld het dichtst bij een basisschool: 0,5 kilometer. Kinderen in Zeewolde, Baarle-Nassau en Westerveld wonen het verst: 1,6 kilometer over de weg naar de dichtstbijzijnde school. In het algemeen moeten Drentse kinderen relatief ver reizen naar school.

Begin 2025 waren er gemiddeld 22 basisscholen binnen een afstand van 5 kilometer over de weg. Op Schiermonnikoog en Vlieland is maar 1 school. In Den Haag ligt het aantal basisscholen binnen 5 kilometer het hoogst: gemiddeld 77,5 scholen. In Rijswijk zijn dat er 67,8 en Amsterdam staat op de derde plek met 53,7 basisscholen.

Voortgezet onderwijs op gemiddeld 2,5 kilometer

Op 1 januari 2025 lagen scholen voor voortgezet onderwijs gemiddeld op 2,5 kilometer over de weg. Scholen voor vmbo liggen met gemiddeld 2,6 kilometer dichterbij dan scholen voor havo/vwo met 3,4 kilometer.